Nella prima puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2026, andata in onda su Raiuno, si sono formate le prime squadre del talent show condotto da Antonella Clerici. I coach Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt hanno ascoltato i giovani talenti, dando loro l’opportunità di entrare nel vivo della competizione. La serata ha segnato l’inizio di una nuova edizione ricca di emozioni e scoperta di nuovi artisti.

Milano, 11 gennaio 2026 - Prima puntata e prime Blind Auditions per The Voice Kids 2026. Nella serata di sabato 10 gennaio su Raiuno è andata in onda la prima serata della nuova edizione del talent show musicale per bambini condotto da Antonella Clerici con la partecipazione in qualità di coach di Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. La serata d’esordio di questa edizione ha avuto come super ospite la cantautrice Malika Ayane. Le squadre. Nella puntata di sabato 10 gennaio di ‘The Voice Kids’ si sono visti sul palco diversi baby talenti, molti dei quali hanno lasciato senza parole pubblico e coach. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind

Leggi anche: The Voice Senior: Arisa e Nek duettano insieme, le squadre dopo la prima puntata delle Blind Auditions

Leggi anche: The Voice Senior prima puntata: i gemelli, Bob Marley e i concorrenti delle Blind Auditions

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids, riassunto puntata 10 gennaio 2026: duetto imperdibile di Loredana e Arisa, Clementino piange e le squadre; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026: al via su Rai 1 dal 10 gennaio.

The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net