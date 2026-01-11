Nel 2026, Sydney Sweeney si distingue per un look che richiama gli anni ’80, con un corsetto LBD e dettagli come tan lines. L’attrice combina nostalgia vintage e modernità, mantenendo un’attitudine sicura e disinvolta. Questo stile, ispirato ai red carpet di allora, evidenzia come il passato possa incontrare le tendenze contemporanee, creando un’immagine fresca e sofisticata.

Se il 2026 avesse già un red carpet moodboard, Sydney Sweeney sarebbe incollata al centro. L’attrice apre l’anno con un look che sembra uscito da una VHS patinata anni ’80, ma filtrata attraverso Instagram, bronzer e una sicurezza che non chiede permesso. Alla sua prima apparizione ufficiale dell’anno, Sydney ha fatto quello che le riesce meglio: prendere un classico, il little black dress, e trasformarlo in una dichiarazione. Il vestito di Sydney Sweeney: LBD sì, ma con corsetto e scollatura che non passa inosservata. Alla festa pre-Golden Globes firmata Variety, Sydney ha riscritto le regole dell’LBD scegliendo un mini abito nero asimmetrico con bustier strutturato e corsetto interno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney riporta il corsetto LBD nel 2026 (con tan lines e attitude anni ’80)

