Strade colabrodo | La pazienza dei cittadini è finita Caserta merita rispetto non inerzia

Le condizioni delle strade di Caserta sono al centro di crescente preoccupazione. L’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia l’inerzia dell’amministrazione e chiede interventi concreti. La situazione richiede attenzione e rispetto per i cittadini, che ormai da tempo affrontano i disagi causati dal deterioration delle infrastrutture stradali. È fondamentale che le autorità intervengano con decisione per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

