Sicurezza Barbari Pd | Basta proclami sui reati Servono uomini e risorse

La sicurezza delle città richiede interventi concreti e risorse adeguate, non semplici proclami. Secondo Barbari (Pd), è fondamentale evitare strumentalizzazioni e concentrarsi su uomini e mezzi per garantire un presidio efficace del territorio. La valutazione si basa su fatti e dati concreti, sottolineando l’importanza di investimenti e continuità negli interventi, piuttosto che su dichiarazioni politiche.

"Non trasformiamo la sicurezza in una bandiera, in un terreno di propaganda permanente. Il portavoce del Comitato ’Modena merita di più’ ha ragione quando osserva che il Ministro dell’Interno pare poco interessato alle città emiliane: è una valutazione che si fonda sui fatti, perché la sicurezza non si misura con i proclami ma con risorse, organici, presìdi, continuità di intervento". Il consigliere comunale e avvocato Luca Barbari (Pd) interviene sul tema sicurezza a fronte delle dichiarazioni di Mattia Meschieri, portavoce del comitato cittadino che ancora una volta ha sottolineato come Modena ‘soffra’ di "una grave e cronica condizione di insicurezza che avvolge ormai l’intera città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

