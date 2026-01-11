Serie A Baronio rivela | Nel 2000 mi voleva il Milan chissà come sarebbe andata…
Durante un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l’ex centrocampista della Lazio Roberto Baronio ha condiviso un retroscena riguardante il suo passato: nel 2000, il Milan avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Baronio ha riflettuto su come sarebbe potuto andare, offrendo uno sguardo interessante su un eventuale percorso diverso nella sua carriera.
Baronio rivela: "Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio" - Roberto Baronio, ex centrocampista, tra le altre, di Brescia e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rivelato di essere stato cercato dal Milan nel 2000 ... milannews.it
