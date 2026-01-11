Oggi, 11 gennaio, si disputano quattro partite della 20ª giornata di Serie A, con incontri che potrebbero avere un impatto importante sulla classifica, sia per la lotta al titolo che per la salvezza. Questi match rappresentano un momento chiave della stagione, offrendo spunti di interesse per appassionati e osservatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La 20ª giornata di Serie A propone oggi quattro sfide decisive che possono influenzare sia la corsa scudetto sia la lotta per non retrocedere. Dopo gli anticipi di ieri, spiccano Lecce–Parma, Fiorentina–Milan, Verona–Lazio e Inter–Napoli, con aggiornamenti su arbitri, assenze e probabili formazioni. I Risultati di ieri, sabato 10 gennaio. La prima giornata di ritorno è iniziata con partite ricche di emozioni e colpi di scena: Como–Bologna 1-1: Pareggio tattico, con i padroni di casa che pareggiano all’ultimo minuto grazie a Baturina.. Udinese–Pisa 2-2: Partita vibrante con continui ribaltamenti; il Pisa strappa un punto prezioso da outsider. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Serie A: 4 partite cruciali oggi, 11 gennaio, tra big match e sfide salvezza

Leggi anche: Calendario Juve gennaio: 7 partite cruciali tra Serie A e Champions League. Dentro al cammino bianconero e cosa si deciderà

Leggi anche: Serie A, 19ª giornata: si chiude il girone d’andata tra big match e sfide decisive

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sandro Abate travolge Roma 1927: 6-0 nella 15ª giornata di Serie A di futsal; Serie D: Imperia-Saluzzo per restare a ridosso della zona playoff. Sfide cruciali in zona retrocessione; Cancelo è necessario anche per sostenere la scommessa Chivu; Leka carico si proietta sul prossimo match: Adesso ci aspetta la partita più difficile.

Serie A oggi: 4 partite della 20ª giornata tra big match e incroci salvezza | Partite in TV e in streaming - Serie A di oggi: partite, arbitri e assenze in una giornata che offre oltre al big match di San Siro tra Inter e Napoli anche molto altro ... msn.com