Serie A | 4 partite cruciali oggi 11 gennaio tra big match e sfide salvezza
Oggi, 11 gennaio, si disputano quattro partite della 20ª giornata di Serie A, con incontri che potrebbero avere un impatto importante sulla classifica, sia per la lotta al titolo che per la salvezza. Questi match rappresentano un momento chiave della stagione, offrendo spunti di interesse per appassionati e osservatori.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La 20ª giornata di Serie A propone oggi quattro sfide decisive che possono influenzare sia la corsa scudetto sia la lotta per non retrocedere. Dopo gli anticipi di ieri, spiccano Lecce–Parma, Fiorentina–Milan, Verona–Lazio e Inter–Napoli, con aggiornamenti su arbitri, assenze e probabili formazioni. I Risultati di ieri, sabato 10 gennaio. La prima giornata di ritorno è iniziata con partite ricche di emozioni e colpi di scena: Como–Bologna 1-1: Pareggio tattico, con i padroni di casa che pareggiano all’ultimo minuto grazie a Baturina.. Udinese–Pisa 2-2: Partita vibrante con continui ribaltamenti; il Pisa strappa un punto prezioso da outsider. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Calendario Juve gennaio: 7 partite cruciali tra Serie A e Champions League. Dentro al cammino bianconero e cosa si deciderà
Leggi anche: Serie A, 19ª giornata: si chiude il girone d’andata tra big match e sfide decisive
Sandro Abate travolge Roma 1927: 6-0 nella 15ª giornata di Serie A di futsal; Serie D: Imperia-Saluzzo per restare a ridosso della zona playoff. Sfide cruciali in zona retrocessione; Cancelo è necessario anche per sostenere la scommessa Chivu; Leka carico si proietta sul prossimo match: Adesso ci aspetta la partita più difficile.
Serie A oggi: 4 partite della 20ª giornata tra big match e incroci salvezza | Partite in TV e in streaming - Serie A di oggi: partite, arbitri e assenze in una giornata che offre oltre al big match di San Siro tra Inter e Napoli anche molto altro ... msn.com
Le partite di oggi, 4 gennaio 2026: Lazio-Napoli e Inter-Bologna - Elenco delle partite del 4 gennaio 2026: in Serie A giro di boa quasi completato anche con Fiorentina- calciomagazine.net
SERIE A 20ª GORNATA - I RISULTATI DEGLI ANTICIPI E PROSSIME PARTITE - facebook.com facebook
I risultati delle partite valide per il 14ª turno di Serie A2, giocate tutte nella giornata di sabato #LBFLIVE x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.