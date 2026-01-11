Raid armati a Napoli | quattro arresti per le sparatorie tra Quartieri Spagnoli e piazza Carolina

Nelle ultime settimane, a Napoli, sono state registrate sparatorie tra i Quartieri Spagnoli e piazza Carolina. Le forze dell’ordine hanno identificato e arrestato quattro persone coinvolte, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’indagine ha permesso di fare luce su un episodio di violenza, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità del territorio.

Svolta nelle indagini sulle sparatorie tra i Quartieri Spagnoli e piazza Carolina: individuati i responsabili grazie alle telecamere. Alla base dei raid piccoli traffici illegali. Arriva una svolta nelle indagini sui due raid armati che, nella notte del 12 dicembre scorso, avevano scosso il centro di Napoli. A circa un mese dagli episodi avvenuti tra . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Raid armati a Napoli: quattro arresti per le sparatorie tra Quartieri Spagnoli e piazza Carolina Leggi anche: Quartieri Spagnoli a Napoli, raid ordinato da una donna: «Pisacane va castigato» Leggi anche: Il video hot della figlia del boss scatena una guerra nei Quartieri Spagnoli: sparatorie e feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spari a Napoli, arrestati baby killer: faida in piazza Carolina; Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza»; Assalto in banca a Casalnuovo: ingresso sfondato col furgone, ladri messi in fuga dalle guardie giurate; Giugliano, rapina al distributore di via Oasi: armati di pistola, portano via 500 euro. Spari a Napoli, arrestati baby killer: faida in piazza Carolina - Undici minuti di raid armati tra Chiaia e Quartieri Spagnoli: quattro fermati, tre minori, accuse di stesa e tentato omicidio. stylo24.it

Napoli, Quartieri Spagnoli: raid nel pub di Pisacane, fermati due aggressori - Due dei tre ricercati per il ferimento di Gianluca Pisacane, avvenuto nelle prime ore del ... ilmattino.it

Gaza è tornata sotto le bombe. Come se il cessate il fuoco non fosse mai esistito. Raid aerei, carri armati, demolizioni, sfollamenti forzati. Ospedali colpiti, valichi chiusi, civili uccisi. E intanto il mondo guarda altrove. O peggio, tace. Di Gaza non parla quasi più - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.