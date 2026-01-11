Punta sul 10-1 del Manchester City ma fa cash out al 9-1 al 90&#8242; | quanto ha perso lo scommettitore

Un scommettitore ha optato per il cash out al 9-1 sul risultato Manchester City-Exeter in FA Cup, invece di attendere il possibile 10-1. Se avesse aspettato pochi istanti, avrebbe potuto chiudere la scommessa con un profitto maggiore. La scelta di anticipare la chiusura ha però comportato una perdita: ecco quanto ha effettivamente perso in questa situazione.

Uno scommettitore ha deciso di accettare l'offerta fattagli dal bookmaker sul 9-1 per il Manchester City sull'Exeter in FA Cup: sarebbe bastato che aspettasse solo qualche istante per chiudere una bolletta da ricordare a vita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

