programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Ecco la guida completa alla programmazione di Canale 5 per oggi, con gli approfondimenti su cosa vedere in diretta tv e streaming. Qui troverai tutte le trasmissioni previste, orari e dettagli utili per seguire gli appuntamenti principali della giornata, in modo semplice e chiaro.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 11 Gennaio 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 08:00 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:49 - Tg5 speciale Tg5 speciale '26 09:44 - Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo Alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del mondo, dalla Polinesia all'Indonesia, dall'Africa ai Caraibi 10:00 - Santa messa Santa messa '26 10:59 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:29 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:50 - Melaverde - editing I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:55 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

