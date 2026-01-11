Pil Grosseto arranca | Crescita a ritmo lento Adesso servono interventi strutturali

I dati previsionali sull’economia di Grosseto e del suo territorio indicano un rallentamento della crescita, con segnali sia positivi sia di stallo. Sebbene ci siano elementi incoraggianti, è evidente la necessità di interventi strutturali per sostenere uno sviluppo più stabile e duraturo, in un contesto regionale e nazionale che registra incrementi moderati.

GROSSETO I dati previsionali sull’andamento dell’economia provinciale restituiscono un quadro fatto di segnali incoraggianti ma anche di elementi che confermano una crescita ancora più contenuta rispetto al resto della Toscana e del Paese. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Cgia di Mestre, che stima per il 2026 una crescita del Pil provinciale di Grosseto pari allo 0,48 per cento, con un incremento complessivo del 4,93 per cento rispetto al 2019, anno pre-Covid. Una dinamica che, pur collocandosi in area positiva, risulta inferiore alla media toscana (+0,62%) e nazionale (+0,66%), posizionando la provincia al 73° posto su 107 per andamento della crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pil, Grosseto arranca: "Crescita a ritmo lento . Adesso servono interventi strutturali" Leggi anche: "Zone rosse tampone per l'emergenza, servono interventi strutturali" Leggi anche: Pesca, Catanzaro (Pd): “Servono interventi strutturali, non solo misure tampone” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pil, Grosseto arranca: Crescita a ritmo lento . Adesso servono interventi strutturali. Pil, Grosseto arranca: "Crescita a ritmo lento . Adesso servono interventi strutturali" - Risulta inferiore alla media toscana: la provincia al 73° posto su 107". lanazione.it

https://www.ilgiunco.net/2025/12/30/culicchi-leconomia-maremmana-arranca-e-il-comune-taglia-poi-guarda-allestero-senza-alcuna-programmazione/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.