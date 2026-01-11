Pagelle Fiorentina Juve Primavera | domenica nera per Van Aarle Pugno ci prova ma non graffia
Le pagelle di Fiorentina-Juventus Primavera analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti della 19ª giornata del campionato 2025/26. La partita ha visto una domenica difficile per Van Aarle, mentre Pugno ha cercato di impattare, senza però trovare il gol. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli giocatori, per un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro.
Pagelle Fiorentina Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. Pagelle Fiorentina Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526 Huli 5,5 Poteva fare forse qualcosa di più in occasione del gol di Sadotti, difficile chiedergli di più sulla deviazione sfortunata di Van Aarle. Una domenica non fortunata comunque Van Aarle 5 Non benissimo per usare un eufemismo sul gol di Sadotti, in generale una prova tutt’altro che positiva la sua quest’oggi Rizzo 5,5 È in partita e lo si vede, anche se alterna buoni recuperi a sbavature più evidenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Pagelle Juve Roma Primavera: Rizzo professione goleador, Van Aarle un gigante, che sacrificio sulle fasce…VOTI
Leggi anche: Pagelle Real Madrid Juve Primavera Youth League: Huli evita un passivo più pesante, Finocchiaro ci prova ma non basta VOTI
Le pagelle – Terracciano è sempre lucido. Pezzella si dimentica Fortini; Cremonese, il pagellone del girone di andata; Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Fiorentina Juve Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca.
Pagina 2 | Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale - I ragazzi di Padoin vogliono ripetersi dopo la vittoria contro il Frosinone: tutte le emozioni e la live della partita ... tuttosport.com
DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 2-0): i viola riprendono la marcia (11 gennaio 2026) - Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video tv: rendimento diverso per le due grandi rivali che chiudono oggi il girone di andata. ilsussidiario.net
Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tutto x.com
I voti della Lazio contro la Fiorentina nelle nostre pagelle. Buona la partita dei ragazzi di Sarri, anche se il risultato... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LazioFiorentina #pagelle #SerieA #highlights #live - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.