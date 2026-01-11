Oroscopo settimanale | previsioni dal 12 al 18 gennaio 2026 per tutti i segni

Ecco le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026. Questa settimana segna un momento di rinnovamento, dopo i primi giorni dell’anno. È un periodo in cui si intensifica la volontà di organizzare, decidere e avviare nuovi progetti, con un’energia orientata alla ripartenza e alla chiarezza. Le previsioni aiutano a comprendere le influenze dei pianeti su ogni segno, offrendo spunti per affrontare al meglio i prossimi giorni.

La settimana che inizia lunedì 12 gennaio 2026 porta un'energia di ripartenza: dopo l'assestamento dei primi giorni dell'anno, cresce la voglia di rimettere ordine, prendere decisioni e dare forma a progetti più concreti. È un periodo ideale per chiarire intenzioni, sistemare ciò che è rimasto in sospeso e ritrovare ritmo — senza correre troppo.

