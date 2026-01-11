Oroscopo Lunedì 12 Gennaio 2026 – Previsioni complete per tutti i segni zodiacali

Ecco le previsioni dell'oroscopo per lunedì 12 gennaio 2026, dedicate a tutti i segni zodiacali. In questa giornata, si manifestano energie di ripartenza e rinnovamento, con particolare attenzione alle esigenze di ordine e di riavvio delle attività. Scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno e come affrontare al meglio questa giornata.

? Ariete. Lunedì di ripartenza concreta. Dopo il weekend senti il bisogno di rimettere ordine e tornare operativo. Sul lavoro è il momento giusto per chiarire una posizione o impostare un nuovo obiettivo. In amore evita toni bruschi: il dialogo vince sull'impulsività. Consiglio: agisci con decisione, ma senza fretta.? Toro. Giornata stabile e rassicurante. Riprendere i ritmi quotidiani ti fa sentire più sicuro. In amore cerchi certezze e gesti concreti. Buon momento per affrontare questioni pratiche o familiari rimaste in sospeso. Consiglio: la continuità oggi è la tua forza.? Gemelli. Lunedì dinamico sul piano mentale.

