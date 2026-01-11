Obiettivo giovani | Servono formule snelle e attrattive

La carenza di personale negli enti locali rappresenta ormai una realtà stabile e diffusa in tutto il Paese. Questa condizione, più che un'emergenza temporanea, richiede soluzioni efficaci e durature. Con un approccio diretto e pratico, è possibile affrontare le sfide legate al personale, favorendo processi di gestione più snelli e sostenibili per il futuro delle amministrazioni locali.

La carenza di personale negli enti locali non è più un problema contingente, ma una condizione strutturale che attraversa l'intero Paese. Anche Monza ne sperimenta gli effetti, tra uffici sotto pressione e concorsi che faticano ad attirare candidati. Ne parla il direttore generale del Comune, Michele Bertola. Bertola, che nelle scorse settimane ha annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico per dedicarsi all'attività formativa, resterà in ruolo fino alla nomina del successore, dopo anni in cui si è dedicato ad attivare processi di innovazione e nuove modalità organizzative, confrontandosi con le difficoltà di organico.

