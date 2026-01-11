Dopo la fine del suo contratto con AEW, Matt Taven è attualmente in trattativa con un'altra importante compagnia del settore. Questa fase di transizione segna un nuovo capitolo nella carriera del wrestler, che potrebbe presto riprendere l’attività in una realtà diversa. Restano da definire i dettagli di eventuali accordi, mentre il suo futuro nel mondo del wrestling si fa sempre più interessante.

Il tempo di Matt Taven in AEW si è ufficialmente concluso e un’altra federazione sta già cercando di portarlo a sé. Ringside News ha confermato che la National Wrestling Alliance ( NWA ) ha contattato Taven e sta attivamente cercando di farlo tornare. L’ex ROH World Champion ha terminato silenziosamente il suo periodo in AEW e ora la NWA sta cercando di ingaggiarlo per il suo prossimo grande evento. Secondo fonti vicine alla situazione, sono già iniziate “discussioni preliminari” tra Taven e la NWA. Sebbene non sia stato ancora firmato alcun accordo, le stesse fonti credono che Taven potrebbe apparire ai doppi tapings televisivi del 21 febbraio a Tampa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NWA: Matt Taven in trattativa con la compagnia dopo la sua uscita dalla AEW

