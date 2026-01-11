Mostra | Il sentiero degli erranti

Da bolognatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte di Paolo Pallara è una sintesi del paesaggio e allo stesso tempo la sintesi della vita, contiene esperienze e memorie e fa riflettere sul desiderio dell’uomo di vedere oltre il mondo sensibile e svelare il mistero di sé stesso.La sua passione per l’arte è nata prestissimo con il disegno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scivola mentre percorre il Sentiero degli Dei: soccorso un escursionista

Leggi anche: Escursione lungo il sentiero degli agrifogli giganti e osservazione del sole

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La mostra "Va’ Sentiero". Ottomila chilometri in foto - All’Abbadia di Fiastra l’esposizione curata da Cerbarano, Basilicò e Furlanetto "Spedizione nata per sensibilizzare su tutela ambientale e sviluppo sostenibile". ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.