Milan Borghi avvisa | Serve un passo avanti sul piano della proposta Su Leao…

Da pianetamilan.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opinionista Stefano Borghi analizza il pareggio del Milan contro il Genoa, evidenziando la necessità di un miglioramento nella proposta di gioco. Nel suo ultimo video su YouTube, Borghi si sofferma anche sulla situazione di Leao, sottolineando l’importanza di un passo avanti per il club. Un commento che invita a riflettere sulle sfide e le strategie future dei rossoneri in campionato.

L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube del pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi: ecco il commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

