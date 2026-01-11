L' origine dei cognomi Forzese Castiglione Palella e Di Pace
Le origini dei cognomi Forzese, Castiglione, Palella e Di Pace sono legate a storie e radici diverse. Forzese, ad esempio, è un cognome di provenienza siciliana, associato a figure come Marco Lucio Forzese. Castiglione, invece, deriva da toponimi italiani che indicano insediamenti fortificati. Palella ha origini potrebbe riferirsi a località o caratteristiche geografiche, mentre Di Pace indica un’attribuzione legata a valori di pace e armonia.
.Forzese(come Marco Lucio Forzese, politico siciliano)Origine del cognome. Forzese è classificato come cognome patronimico o descrittivo, derivato dal termine medioevale “forza”, e sfociato nel significato di forte, valoroso, vigoroso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
