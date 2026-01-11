LIVE Chieri-Conegliano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | che ritmo delle padrone di casa anche nel secondo set 3-0
Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Chieri e Conegliano, con le padrone di casa che mantengono un buon ritmo nel secondo set, portandosi sul 3-0. Questa diretta offre aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro, garantendo informazioni precise e puntuali per gli appassionati di volley. Per ulteriori aggiornamenti sulla partita Milano-Perugia, clicca sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 9-8 Nemeth sfrutta il muro avversario per trovare la deviazione giusta. 8-8 Zhu piazza la parallela. 8-7 Attacco da seconda linea di Nervini che piazza il pallonetto. 7-7 Nervini cerca la pipe ma non trova il campo. Conegliano raggiunge Chieri. 7-6 Haak piazza la parallela da seconda linea. 7-5 Zhu si riscatta e trova il punto. 7-4 Che colpo di Kunzler! Ottimo attacco di Chieri. 6-4 Errore dai nove metri Cekulaev. Il challenge conferma l’errore in attacco della cinese. 6-3 Esce l’attacco di Zhu che non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
