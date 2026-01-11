L’Inter se ne è innamorata assalto al nuovo bomber della Serie A

L’Inter ha mostrato un forte interesse per il nuovo bomber della Serie A, avviando trattative per portarlo in nerazzurro. La società sta valutando le modalità più efficaci per formalizzare il trasferimento, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nel prossimo mercato. La ricerca di un attaccante di livello rappresenta una priorità per la squadra, che mira a migliorare le proprie prestazioni in campionato.

Il nuovo bomber della Serie A è finito nel mirino dell’Inter che sta cercando di capire come portare il calciatore alla corte di Cristian Chivu il prima possibile. Oltre al campo, con la sfida contro il Napoli che sta tenendo sulle spine tutto il popolo nerazzurro, in casa Inter si pensa anche a quello che è il calciomercato, sia per gennaio che per la prossima stagione. Inter, colpo in Serie A: arriva il bomber (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel mirino dei nerazzurri è finito un calciatore che piace molto alla dirigenza e a tutto lo staff tecnico. Un attaccante che sta ben figurando in Serie A, attirando le attenzioni dei nerazzurri, pronti a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione considerato il fatto che, attualmente, il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu è fortemente coperto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

