L' Eredità potevate mettere ca*** | Paola ko orrore a fine puntata

Nell’ultima puntata de L’Eredità, un momento imbarazzante ha coinvolto Paola, lasciando i telespettatori sorpresi. Il quiz, condotto da Marco Liorni, si concentra su parole e legami, ma questa volta l’episodio ha attirato l’attenzione per un incidente inaspettato. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto, in un programma che da sempre combina cultura e intrattenimento con sobrietà e rispetto.

Sempre in onda. Sempre L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni sulle parole e i loro legami. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio, in onda su Rai 1. E alla Ghigliottina, il gioco finale in cui in ballo c'è il montepremi, ecco che si è qualificata Paola da Pontassieve, il comune toscano di Matteo Renzi. Ma qui, la politica non c'entra. Paola, in verità, si conferma campionessa proprio come alla vigilia. La pedagogista, però, neppure alla sua seconda Ghigliottina è riuscita ad azzeccare la parola corretta, quella che legava tutte le altre. Peccato, perché nel corso del gioco finale Paola era incappata in un solo dimezzamento, dunque giocava per 85mila euro.

