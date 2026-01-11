Le Scimmie, il duo composto da Lele Blade e Vale Lambo, sono tornati con il nuovo album

A quasi 9 anni di distanza da "El Dorado", Le Scimmie sono ritornate con "Alfa e Omega" lo scorso 19 dicembre: il collettivo formato da Lele Blade e Vale Lambo ha raccontato le origini, i primi successi mentre vivevano a Londra e l'ammirazione per i PNL. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le Scimmie: Non facciamo rap per educare i ragazzini. Eravamo a Londra quando esplose We We, ci cambiò la vita.

