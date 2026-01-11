L' Arena di Verona è pronta per Milano Cortina 2026 | completati gli interventi di accessibilità

L’Arena di Verona ha completato gli interventi di accessibilità temporanea, migliorando gli spazi per garantirne l’uso a tutti. Questo intervento si inserisce nel contesto dei preparativi per Milano Cortina 2026, quando l’iconico monumento sarà protagonista di alcuni eventi legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali. Un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale italiano, offrendo un’esperienza più accessibile e inclusiva.

Si sono conclusi gli interventi di accessibilità temporanea all’Arena di Verona, uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio culturale italiano, che si prepara ad accogliere alcuni appuntamenti legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio è arrivato. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

