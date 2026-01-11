Jennifer Aniston parlando del fidanzato | L’ipnosi è solo una delle tante cose che fa È davvero straordinario e aiuta moltissime persone
Jennifer Aniston ha condiviso come il suo fidanzato Jim Curtis utilizzi l'ipnosi tra le sue molte attività, evidenziando il suo valore nel supporto a diverse persone. La star di Hollywood, innamorata e fiera del partner, apprezza le sue passioni e il suo impegno professionale, mostrando un’immagine autentica e semplice della loro relazione.
La star di Hollywood non è solo innamoratissima del compagno Jim Curtis, ma orgogliosa del suo lavoro. Lo conferma in una nuova intervista: «È una persona molto speciale, molto semplice e molto gentile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
