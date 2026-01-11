Italia forte boato e un lampo nel cielo | Un meteorite!

Nella quiete dei paesi di campagna al tramonto, un forte boato e un lampo nel cielo hanno attirato l’attenzione. Un meteorite è stato avvistato, seguito da un rumore secco e intenso. Eventi come questo ricordano come fenomeni celesti possano sorprendere anche in contesti tranquilli, lasciando un’impressione duratura. La presenza di un meteorite rappresenta un episodio naturale che suscita interesse e curiosità, senza causare danni o allarmismi.

Prima il silenzio, quello sospeso dei paesi di campagna al tramonto. Poi, all'improvviso, un rumore secco, potentissimo, e una luce che taglia il cielo. In pochi secondi, tra case, masserie e strade di provincia, la routine del sabato pomeriggio viene spazzata via dalla paura. C'è chi era in cucina a preparare la cena, chi in macchina sulla provinciale, chi già in pigiama davanti alla tv. Tutti, però, raccontano la stessa scena: un boato fortissimo, i vetri che tremano, gli sguardi che corrono verso le finestre. E subito la domanda: "Che cosa è successo?". Il sud-est Barese si ferma: "Sembrava un terremoto".

