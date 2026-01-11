Iran la fila dei numeri e dei corpi | il Paese che nasconde la rivolta e mostra solo il dolore

L’Iran si presenta attraverso immagini che raccontano un’altra realtà rispetto a quella ufficiale. La popolazione esprime il proprio dolore e la propria insoddisfazione, nascondendo le proteste dietro silenzi e numeri. In un contesto in cui i comunicati ufficiali sono sempre più limitati, le immagini diventano strumenti essenziali per comprendere la complessità di una società in fermento.

Non è più il tempo dei comunicati e dei bollettini, perché dall' Iran arrivano immagini che parlano da sole. Centinaia di cadaveri in sacchi neri, allineati fuori da un obitorio, mentre i parenti vengono chiamati uno a uno e costretti a guardare i video dei volti dei loro cari su un monitor, come in una macabra procedura amministrativa. Accade nei giorni successivi alle manifestazioni dell'8 gennaio, e la scena è una sintesi feroce dell'attuale stagione iraniana: da una parte lo Stato che tenta di contenere, disciplinare, normalizzare; dall'altra il dolore privato che non può diventare pubblico se non in forma di numero.

