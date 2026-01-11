Inter-Napoli: dove seguire la partita in streaming e in TV Per gli appassionati di calcio, Inter-Napoli rappresenta un appuntamento importante nel calendario della Serie A. Se desideri seguire l'incontro, scopri le opzioni disponibili per la visione in diretta streaming e in televisione, rispettando le modalità ufficiali e legali. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per seguire il match in modo semplice e affidabile.

Una notte di luce fredda a San Siro, un rettangolo verde che respira attesa, e due maglie pesanti che si riconoscono anche a occhi chiusi: Inter-Napoli richiama abitudini, riti, superstizioni – specialmente da quando è diventato praticamente il big match principale della serie A. E la domanda in questi casi (quando abbiamo a che fare con un big match) è sempre la stessa: dove si guarda, a che ora, chi dirige? – serieanews.com Si gioca a San Siro alle 20:45. L’ arbitro designato è Daniele Doveri. Al VAR ci sarà Di Bello. Dettagli chiari, che danno il tempo al resto: la cornice, l’eco sugli spalti, la tensione negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Inter-Napoli, dove guardare la partita in streaming e in TV

Leggi anche: Napoli-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi anche: Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Inter-Napoli live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it