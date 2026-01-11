Inter-Napoli dove guardare la partita in streaming e in TV
Inter-Napoli: dove seguire la partita in streaming e in TV Per gli appassionati di calcio, Inter-Napoli rappresenta un appuntamento importante nel calendario della Serie A. Se desideri seguire l'incontro, scopri le opzioni disponibili per la visione in diretta streaming e in televisione, rispettando le modalità ufficiali e legali. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per seguire il match in modo semplice e affidabile.
Una notte di luce fredda a San Siro, un rettangolo verde che respira attesa, e due maglie pesanti che si riconoscono anche a occhi chiusi: Inter-Napoli richiama abitudini, riti, superstizioni – specialmente da quando è diventato praticamente il big match principale della serie A. E la domanda in questi casi (quando abbiamo a che fare con un big match) è sempre la stessa: dove si guarda, a che ora, chi dirige? – serieanews.com Si gioca a San Siro alle 20:45. L’ arbitro designato è Daniele Doveri. Al VAR ci sarà Di Bello. Dettagli chiari, che danno il tempo al resto: la cornice, l’eco sugli spalti, la tensione negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Serieanews.com
