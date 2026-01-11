Il tempo non si compra | si scambia

La Banca del Tempo di Cesena, fondata nel 2011 da Mara Zani, si basa sull’idea che il tempo, pur essendo prezioso, non si acquista ma si condivide. Questo istituto permette alle persone di scambiare ore di servizio e competenze, promuovendo la solidarietà e il senso di comunità. Un metodo alternativo per valorizzare il capitale umano, senza ricorrere a transazioni monetarie.

La Banca del Tempo nasce a Cesena da un progetto di Mara Zani nel 2011. Qual è l’idea alla base di questo istituto? Il tempo vale oro, ma in questa banca si scambia e non si compra. E’ una rivoluzione silenziosa che trasforma le ore in solidarietà, ma non è volontariato, non è beneficenza e non è baratto. Insegnanti, studenti e pensionati mettono a disposizione il loro tempo, competenze e ascolto in una rete che abbatte le differenze e ricostruisce il senso di comunità. A Cesena sono 400 i soci della Banca del Tempo. Mara Zani, come le venne l’idea di creare questo istituto, già in voga tanti anni fa in Inghilterra e poi diffuso in altre grandi città italiane? "Ho unito un gruppo di persone con lo scopo di risparmiare soldi usando il tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

