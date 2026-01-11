Fiorentina-Milan di Serie A 1-1 | i rossoneri non vanno oltre il pareggio | LIVE News

Alle 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si è disputata la partita Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1. Di seguito, la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti sul risultato e le principali azioni della partita.

Alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze c'è Fiorentina-Milan, 20^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan di Serie A 1-1: i rossoneri non vanno oltre il pareggio | LIVE News Leggi anche: Milan Primavera, i rossoneri non vanno oltre il pareggio esterno contro la Lazio: il tabellino Leggi anche: Milan-Fiorentina 0-0: Pavlovic sfiora il vantaggio dei rossoneri | LIVE News Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A: Fiorentina-Milan in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Fiorentina-Milan Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A, oggi Fiorentina-Milan 1-0 - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

Fiorentina-Milan 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Brescianini colpisce la traversa! - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, la Viola avanti: Fiorentina-Milan 1-0 - Il vantaggio dei padroni di casa Al 66' Albert Gudmundsson batte bene il corner e Pietro Comuzzo con una gran capocciata impatta il pallone e lo manda in rete dopo un tocco contro il palo destro. msn.com

Brescianini hits the bar for Fiorentina! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.