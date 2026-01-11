Cuciniamo insieme | Pasta con baccalà e broccoli

Scopri come preparare un piatto semplice e gustoso di pasta con baccalà e broccoli. Questa ricetta valorizza i sapori dei broccoli, rendendoli più invitanti, e combina ingredienti nutrienti in un primo piatto facile da realizzare. Ideale per un pasto equilibrato, senza rinunciare al gusto, è una proposta versatile e leggera, perfetta per chi desidera cucinare con semplicità e attenzione alla qualità.

Come rendere appetitosi i broccoli (lo sono già per conto loro, ma con quel loro odorino solforato a molti sono venuti in uggia) facendoli diventare simpatici in un primo piatto impeccabile dal punto di vista nutrizionale, facilissimo da realizzare e assai appetitoso. Si tratta di pigliare dalla nostra antica tradizione e metterla in pratica dacché orto e pescato vanno da sempre d'accordo nella cultura gastronomica delle nostre terre.

