Congresso La medicina tradizionale incontra la medicina naturale

Il congresso “La medicina tradizionale incontra la medicina naturale”, svoltosi il 10 gennaio all’Hotel Four Points di Catania, ha riunito professionisti del settore per approfondire le potenzialità dell’integrazione tra approcci medici convenzionali e naturali. La giornata ha offerto un momento di confronto scientifico e di dialogo tra esperti, con l’obiettivo di promuovere un approccio più completo e integrato alla cura della persona.

Medicina tradizionale e medicina naturale a confronto - Il 10 gennaio 2026, negli spazi del Four Points by Sheraton di Catania, la medicina tradizionale e la medicina naturale si incontrano in un evento ... sicilianews24.it

La Asl Brindisi al I congresso Confindustria Brindisi - Sezione Sanità - Medicina rigenerativa, longevità, welfare La Asl Brindisi partecipa al primo congresso di Confindustria dedicato alla medicina rigenerativa, un ambito in costante evoluzione che punta sulla - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.