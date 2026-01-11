Claudia Gerini | Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa Mi è stato chiesto spazio

Claudia Gerini ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa dal suo rapporto con Riccardo Sangiuliano, spiegando di aver concesso spazio al partner. La scelta nasce dall’esigenza di riflettere e di dedicarsi anche a sé stessa, in un momento in cui entrambi hanno ritenuto opportuno prendersi un tempo di riflessione. La cantante si è mostrata serena e consapevole della decisione, senza trarne particolari sensazionalismi.

