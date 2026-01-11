Chi è Isal il figlio di Vanessa Incontrada | Cerco di essere presente senza invadere i suoi spazi

Isal Incontrada, figlio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, nasce nel 2008. Cresciuto lontano dai riflettori, cerca di mantenere un rapporto equilibrato con la madre, cercando di essere presente senza invadere la sua privacy. La sua figura rappresenta un esempio di rispetto e discrezione in una famiglia nota al pubblico, evidenziando l’importanza di mantenere spazi personali anche in contesti mediatici.

Isal è il figlio di Vanessa Incontrada, avuto dal compagno e futuro marito, l'imprenditore Rossano Laurini nel 2008. Oggi la conduttrice sarà ospite di Verissimo, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove insieme a Claudio Bisio presenterà la nuova edizione di Zelig, al via il 12 gennaio. Nato nel 2008, Isal è l'unico figlio di Vanessa Incontrada e l'imprenditore toscano, Rossano Laurini. Il volto del piccolo e grande schermo ha instaurato con il quasi diciottenne un rapporto molto solido ed al tempo stesso come ha raccontato sulle pagine di Amica: "Cerco di essere presente senza invadere i suoi spazi.

AUGURI ISAL 17 anni oggi per il figlio di Vanessa Incontrada, un ragazzo che cresce con il cuore pieno di valori, gentilezza e luce. "Amore mio, ogni tuo passo è una lezione di vita per me. Sei il mio orgoglio più grande, la mia forza, il mio sorriso quotidi