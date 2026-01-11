Nel contesto del calciomercato, il Bologna continua a monitorare attentamente le opportunità di rafforzamento. Recentemente, Sartori è stato avvistato all’Euganeo, sede della sfida tra Padova e Modena, segnalando un possibile interesse per un giocatore in vista delle prossime operazioni di mercato. La società rossoblù mantiene alta l’attenzione sui talenti emergenti della Serie B, senza tralasciare la necessità di interventi mirati per migliorare la rosa.

Calciomercato Bologna: Sartori è stato avvistato all’Euganeo per Padova Modena! Ecco l’obiettivo nel mirino dei rossoblù, i dettagli Il Bologna non smette di guardare al futuro e, come da tradizione, accende i riflettori sui talenti emergenti della cadetteria. In queste ore di frenetico calciomercato invernale, l’attenzione della dirigenza rossoblù si è spostata a pochi chilometri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Bologna: Sartori avvistato all’Euganeo per Padova Modena! C’è un giocatore nel mirino dei rossoblù, ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, quel giocatore è finito nel mirino dei blucerchiati! Le ultimissime notizie

Leggi anche: Calciomercato Bologna, Castro nel mirino di una grande big italiana. La situazione attuale dei rossoblu

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato Bologna, Sartori allo Zini per Cremonese-Cagliari: Rodriguez e Barbieri osservati speciali; Calciomercato Bologna News/ Freytes o Pongracic in difesa, Osorio talento da seguire (9 gennaio 2026); Bologna, Sartori in missione osservatore allo Zini; Bologna, Sartori su Ugresic e l’Inter sonda Holm: il punto sul mercato.

Bologna su Massolin, Sartori a vederlo dal vivo in Padova-Modena - Il Bologna segue da vicino Youri Massolin, trequartista classe 2002 che si è messo in luce nella prima parte della stagione di Serie B con il Modena. gianlucadimarzio.com