Calciomercato Bologna | Sartori avvistato all’Euganeo per Padova Modena! C’è un giocatore nel mirino dei rossoblù ultimissime
Nel contesto del calciomercato, il Bologna continua a monitorare attentamente le opportunità di rafforzamento. Recentemente, Sartori è stato avvistato all’Euganeo, sede della sfida tra Padova e Modena, segnalando un possibile interesse per un giocatore in vista delle prossime operazioni di mercato. La società rossoblù mantiene alta l’attenzione sui talenti emergenti della Serie B, senza tralasciare la necessità di interventi mirati per migliorare la rosa.
Calciomercato Bologna: Sartori è stato avvistato all’Euganeo per Padova Modena! Ecco l’obiettivo nel mirino dei rossoblù, i dettagli Il Bologna non smette di guardare al futuro e, come da tradizione, accende i riflettori sui talenti emergenti della cadetteria. In queste ore di frenetico calciomercato invernale, l’attenzione della dirigenza rossoblù si è spostata a pochi chilometri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bologna su Massolin, Sartori a vederlo dal vivo in Padova-Modena - Il Bologna segue da vicino Youri Massolin, trequartista classe 2002 che si è messo in luce nella prima parte della stagione di Serie B con il Modena. gianlucadimarzio.com
