Arezzo-Pontedera 1-0 granata sfortunati | decisivo un autogol

Nel match tra Arezzo e Pontedera, deciso da un autogol di Biagini nel primo tempo, i granata sono stati sfortunati e non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita, giocata sul campo della capolista, ha evidenziato una gara equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Un risultato che riflette la delicatezza di un incontro caratterizzato da tensione e disciplina, senza particolari momenti di spettacolo.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Una sfortunata autorete di Biagini nel primo tempo è costata al Pontedera la sconfitta sul terreno della capolista Arezzo al termine di un derby avarissimo di emozioni. L'episodio che ha condannato i granata di Banchieri, ora ultimi da soli, è scaturito da un sinistro da fuori area di Cianci, la palla è finita sul palo e ha sbattuto sulla schiena di Biagini proteso in tuffo finendo in rete. Per il resto il portiere del Pontedera non ha corso rischi, mentre una buona occasione per il pari l'ha avuta Scaccabarozzi al 23' della ripresa, ma il suo destro è finito abbondantemente a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

