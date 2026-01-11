Arezzo-Pontedera 1-0 granata sfortunati | decisivo un autogol

Nel match tra Arezzo e Pontedera, deciso da un autogol di Biagini nel primo tempo, i granata sono stati sfortunati e non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita, giocata sul campo della capolista, ha evidenziato una gara equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Un risultato che riflette la delicatezza di un incontro caratterizzato da tensione e disciplina, senza particolari momenti di spettacolo.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Una sfortunata autorete di Biagini nel primo tempo è costata al Pontedera la sconfitta sul terreno della capolista Arezzo al termine di un derby avarissimo di emozioni. L'episodio che ha condannato i granata di Banchieri, ora ultimi da soli, è scaturito da un sinistro da fuori area di Cianci, la palla è finita sul palo e ha sbattuto sulla schiena di Biagini proteso in tuffo finendo in rete. Per il resto il portiere del Pontedera non ha corso rischi, mentre una buona occasione per il pari l'ha avuta Scaccabarozzi al 23' della ripresa, ma il suo destro è finito abbondantemente a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo-Pontedera 1-0, granata sfortunati: decisivo un autogol Leggi anche: Guidonia-Pontedera 2-0: i granata in 9 cadono in trasferta Leggi anche: Bra-Pontedera 2-0, trasferta amara per i granata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Forlì – Arezzo 1-2 | Gli Highlights; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Moscardelli, Brunori, Graziani jr e il 2-4 che fece sbottare Manzo. I precedenti con il Pontedera; L'Arezzo al Comunale contro il Pontedera. Vincere per allungare fino a +4. Arezzo-Pontedera 1-0: gli amaranto non brillano, ma allungano in vetta - L’Arezzo non brilla, ma porta a casa l’intera posta contro il Pontedera grazie a un gol fortunoso di Renzi nel primo tempo. msn.com

Arezzo-Pontedera 1-0, granata sfortunati: decisivo un autogol - Arezzo, 11 gennaio 2026 – Una sfortunata autorete di Biagini nel primo tempo è costata al Pontedera la sconfitta sul terreno della capolista Arezzo al termine di un derby avarissimo di emozioni. msn.com

Sono tutti disponibili i nuovi arrivati nell'Arezzo. Il tecnico amaranto Cristian Bucchi ha ringraziato la società e il direttore sportivo Cutolo per l'estrema disponibilità dimostrata anche in questo mercato che l'ha vista protagonista. Sul Pontedera dice: "una squadr - facebook.com facebook

#SerieC gr.B Juventus NextGen-Carpi 2-0 Pianese-Ascoli 4-2 Pontedera-Torres 1-3 Forlì-Arezzo 1-2 Vis Pesaro-Pineto 0-2 league table (top5) 1 Arezzo 43 2 Ravenna 41 3 Ascoli 34 4 Pineto 31 5 Guidonia 27 #calcio #football x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.