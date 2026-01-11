Anche il coniglio soffre il freddo? Come tenerlo al caldo in inverno

Il freddo invernale può influire sul benessere dei conigli domestici. È importante conoscere i segnali di disagio e adottare le strategie giuste per mantenerli al caldo. In questo articolo, scoprirai quando le basse temperature rappresentano un rischio e come proteggere efficacemente il tuo coniglio durante i mesi più freddi.

