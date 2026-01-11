Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno annunciato la fine della loro relazione, due anni dopo il matrimonio civile celebrato a Napoli. La coppia, che aveva vissuto un percorso condiviso, si separa in un momento caratterizzato da tensioni e difficoltà. La notizia, confermata anche dagli avvocati, segna una nuova fase per i due protagonisti.

Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è arrivato al capolinea. Due anni dopo le nozze civili celebrate a Napoli la coppia si sarebbe detta addio e in un clima tutt'altro che sereno. La notizia bomba è stata data in esclusiva da Gabriele Parpiglia, che riferisce di una crisi iniziata tempo fa e culminata con le pratiche di divorzio. Manca ancora la conferma ufficiale da parte di Cecchi Paone e Antolini ma sui profili social dei due coniugi sono sparite le foto di coppia, segnale inequivocabile che la crisi c'è e che la separazione sarebbe reale. Secondo quanto rivelato da Parpiglia nella sua newsletter il divorzio si preannuncia un braccio di ferro e i legali sono già all'opera: Cecchi Paone sarà assistito da un avvocato di Napoli, mentre Simone Antolini si affiderà a un legale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, coppia al capolinea: "Avvocati già al lavoro"

Leggi anche: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si separano dopo tre anni di matrimonio

Leggi anche: Cecchi Paone, è crisi con Simone: separazione in vista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, coppia al capolinea: "Avvocati già al lavoro" - Secondo Gabriele Parpiglia, avrebbero già dato mandato agli avvocati per mettere un punto definitivo al matrimonio ... ilgiornale.it