Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini coppia al capolinea | Avvocati già al lavoro
Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno annunciato la fine della loro relazione, due anni dopo il matrimonio civile celebrato a Napoli. La coppia, che aveva vissuto un percorso condiviso, si separa in un momento caratterizzato da tensioni e difficoltà. La notizia, confermata anche dagli avvocati, segna una nuova fase per i due protagonisti.
Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è arrivato al capolinea. Due anni dopo le nozze civili celebrate a Napoli la coppia si sarebbe detta addio e in un clima tutt'altro che sereno. La notizia bomba è stata data in esclusiva da Gabriele Parpiglia, che riferisce di una crisi iniziata tempo fa e culminata con le pratiche di divorzio. Manca ancora la conferma ufficiale da parte di Cecchi Paone e Antolini ma sui profili social dei due coniugi sono sparite le foto di coppia, segnale inequivocabile che la crisi c'è e che la separazione sarebbe reale. Secondo quanto rivelato da Parpiglia nella sua newsletter il divorzio si preannuncia un braccio di ferro e i legali sono già all'opera: Cecchi Paone sarà assistito da un avvocato di Napoli, mentre Simone Antolini si affiderà a un legale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
