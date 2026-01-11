A16 chiusura notturna tra Grottaminarda e Vallata per manutenzione

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Grottaminarda e Vallata, sarà chiuso il tratto in entrambe le direzioni nella notte del 14 gennaio, dalle 22:00 alle 24:00, per attività di manutenzione e ispezione della galleria

