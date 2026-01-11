A16 chiusura notturna tra Grottaminarda e Vallata per manutenzione

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Grottaminarda e Vallata, sarà chiuso il tratto in entrambe le direzioni nella notte del 14 gennaio, dalle 22:00 alle 24:00, per attività di manutenzione e ispezione della galleria

Roma, 11 gennaio 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Scampitella", dalle 22:00 alle 24:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso CanosaA14 Bologna-Taranto.Itinerari alternativi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

