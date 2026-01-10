Zucchero bianco o di canna? La verità sulla differenze

Zucchero bianco e zucchero di canna sono due varietà comunemente usate in cucina, ma presentano differenze importanti. In questa guida, analizzeremo le caratteristiche di entrambi, le differenze nutrizionali e gli eventuali impatti sulla salute, per aiutarti a fare scelte consapevoli nel consumo quotidiano.

Lo zucchero è uno degli ingredienti più diffusi nella nostra alimentazione quotidiana: lo troviamo nei dolci, nelle bibite, negli snack confezionati e persino in prodotti salati come sughi pronti o cereali industriali, e mentre il suo sapore è per molti un piacere irresistibile, un consumo eccessivo può avere conseguenze concrete e negative sulla salute. A livello metabolico lo zucchero fornisce calorie “vuote” ovvero parliamo di energia pura senza nutrienti utili, e quando viene consumato in quantità elevate è collegato all’aumento di peso e all’ obesità, poiché innalza i livelli di glucosio nel sangue e stimola l’insulina, favorendo l’accumulo di grasso corporeo, un importante fattore di rischio per malattie come il diabete di tipo 2 e disfunzioni cardiometaboliche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

