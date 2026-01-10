Vladimir Semirunniy domina i 5000 degli Europei Riccardo Lorello batte Ghiotto ed è argento

Durante gli Europei di speed skating 2026 a Tomaszów Mazowiecki, l’Italia ha ottenuto un doppio podio nei 5000 metri. Vladimir Semirunniy ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Riccardo Lorello si è aggiudicato l’argento, battendo Ghiotto. La competizione, caratterizzata da assenze di rilievo tra i favoriti, ha comunque dimostrato il talento degli atleti italiani in una disciplina in crescita.

Doppio podio per l’Italia nei 5000 metri degli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki ci si aspettava che Davide Ghiotto avrebbe potuto incidere ai piani altissimi della graduatoria, approfittando di una competizione che vedeva assenze eccellenti: il primatista mondiale, Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e il cec o Metod?j Jílek per fare alcuni nomi. Le cose non sono andate come si sperava, dal momento che Ghiotto si è dovuto accontentare di una medaglia di bronzo, buona sì per aggiornare il suo tesoretto nella rassegne continentali in carriera a 5 medaglie (seconda in questi campionati dopo l’oro nel team-pursuit di ieri), ma meno pesante in termini di importanza, anche considerando il crono di 6’17?009. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vladimir Semirunniy domina i 5000 degli Europei. Riccardo Lorello batte Ghiotto ed è argento Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: domina la Polonia, Pergher quarta nei 500, attesa per Ghiotto nei 5000 Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Ghiotto in gara nei 5000

