Viola la libertà vigilata | Meglio la comunità o il carcere che tornare a casa da mia moglie

Da padovaoggi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni di Padova è stato segnalato per aver violato le prescrizioni della libertà vigilata, a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio. La sua scelta di preferire la comunità o il carcere rispetto al rientro a casa dalla moglie ha suscitato attenzione. Questo caso solleva riflessioni sulle decisioni personali e sulle modalità di reintegrazione sociale dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Un caso quantomeno curioso. Un uomo di 45 anni, residente a Padova, è stato segnalato al Magistrato di Sorveglianza per aver violato le prescrizioni della libertà vigilata a cui era sottoposto dopo una condanna per reati contro il patrimonio di un anno e sei mesi di reclusione. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

