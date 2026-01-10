Viola la libertà vigilata | Meglio la comunità o il carcere che tornare a casa da mia moglie

Un uomo di 45 anni di Padova è stato segnalato per aver violato le prescrizioni della libertà vigilata, a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio. La sua scelta di preferire la comunità o il carcere rispetto al rientro a casa dalla moglie ha suscitato attenzione. Questo caso solleva riflessioni sulle decisioni personali e sulle modalità di reintegrazione sociale dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Un caso quantomeno curioso. Un uomo di 45 anni, residente a Padova, è stato segnalato al Magistrato di Sorveglianza per aver violato le prescrizioni della libertà vigilata a cui era sottoposto dopo una condanna per reati contro il patrimonio di un anno e sei mesi di reclusione. Il provvedimento.

