Un’emozione che porterò con me Sara Tonini scelta da Esselunga Ha portato la fiaccola sulla via Emilia

C'era anche un po' di Carrara nel viaggio della fiamma olimpica Milano Cortina fatto dai cinquanta dipendenti Esselunga, che giovedì scorso hanno portato il sacro fuoco lungo la via Emilia a Parma. Tra loro anche la carrarese Sara Tonini, dipendente dell'Esselunga di Massa selezionata per l'occasione. Esselunga è la prima azienda italiana che è diventata partner della Fondazione Milano Cortina, in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina che si svolgeranno a febbraio di quest'anno sulle nostre Dolomiti. Un evento emozionante con i dipendenti e le persone selezionate che hanno corso con la torcia, accolti da una folla entusiasta di parenti, amici, appassionati e curiosi.

