Un Grifo di qualità contro il Bra Joselito è in rampa di lancio

Il Perugia si prepara a affrontare le prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere un rendimento interno positivo. Dopo le recenti partite, i biancorossi si concentrano su incontri importanti contro Bra e Gubbio, programmati a distanza di una settimana. La squadra ha l’opportunità di consolidare la propria posizione e di continuare il percorso di crescita, sfruttando al massimo le occasioni di casa per ottenere risultati fondamentali.

C’è un rendimento interno da mantenere. Adesso più che mai. Il Perugia dovrà sfruttare il calendario che metterà i biancorossi di fronte a Bra e Gubbio, a distanza di sette giorni. Due scontri diretti che potrebbero regalare al Grifo la luce dopo il tunnel. I biancorossi con l’arrivo di Giovanni Tedesco hanno conquistato tre vittorie con Livorno, Vis Pesaro e Forlì, un pareggio con l’Arezzo e una sconfitta con la Ternana. Dieci punti in cinque gare, una media di due punti a match, un cammino da big. A una squadra che viaggia spedita di fronte al suo pubblico, si contrappone una formazione, il Bra, che lontano da casa ha un cammino da fanalino di coda, con appena due punti conquistati in otto gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un Grifo di qualità contro il Bra. Joselito è in rampa di lancio Leggi anche: Repubblica: “Scatta il tour de force. Ritorna Buongiorno in 5 in rampa di lancio” Leggi anche: Pallanuoto. Siena U14 in rampa di lancio. Concentramento all’Acquacalda Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un Grifo di qualità contro il Bra. Joselito è in rampa di lancio - In difesa ha convinto lo schieramento scelto contro il Guidonia, con Calapai a destra, Tozzuolo spostato al ... sport.quotidiano.net

