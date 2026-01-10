Ultimissime Inter LIVE | Chivu ritrova Darmian idea Vlahovic per il mercato

Su Inter News 24, aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità della squadra nerazzurra. Oggi si torna a parlare di Chivu e Darmian, con possibili sviluppi sul mercato, e si valuta l’ipotesi Vlahovic. Resta con noi per conoscere le notizie più recenti e approfondimenti sulle dinamiche interne all’Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 10 GENNAIO. Infortuni Inter, il punto sui recuperi e le assenze tra i nerazzurri alla vigilia della sfida con il Napoli Infortuni Inter, sarà domani sera la sfida con il Napoli: il punto sui recuperi e le assenze tra i nerazzurri alla vigilia Calciomercato Inter, c’è anche Vlahovic nella lista di Marotta: trattativa con la Juventus in corso? Calciomercato Inter, tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra c’è anche quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 9 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Chivu ritrova Darmian, idea Vlahovic per il mercato Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: novità sui recuperi di Acerbi e Darmian, Chivu pensa alla coppia Lautaro-Esposito? Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: parlano Chivu e Bastoni, l’idea di formazione anti-Bologna Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Live - L'attesa di Inter-Napoli, le ultime, Chivu vs Conte e le news di calciomercato; L'Inter vola con Zielinski, Lautaro e Thuram: Bologna sconfitto, per Chivu c'è la vetta della Serie A. Chivu sulla panchina del top club: l’annuncio di Cassano | VIDEO - La scelta di Chivu da parte dell’Inter si sta rivelando giusta, vedremo da qui a fine anno se sarà davvero vincente. interlive.it

L’Inter vince facile in casa del Parma: +4 sul Napoli (e sul Milan) a quattro giorni dal big match di San Siro - Segui la cronaca del match Live L’Inter fa visita al Parma in Emilia in una gara valida per la 19esima g ... interlive.it

INTER - Chivu: "Siamo una squadra matura, faremo del nostro meglio contro il Napoli" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria di Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce al volo la preparazione della partita, come ... napolimagazine.com

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, verso Inter-Napoli, arbitra Doveri, Conte in silenzio e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire i - facebook.com facebook

È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com

