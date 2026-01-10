Tragedia di Crans-Montana la vignetta choc di Charlie Hebdo | esplode la polemica

La vignetta pubblicata da Charlie Hebdo sulla tragedia di Crans-Montana ha suscitato reazioni contrastanti. Con il suo tono provocatorio, il settimanale satirico ha attirato l’attenzione, generando discussioni sia in Francia che sui social media. La rappresentazione ha acceso un dibattito sul limite tra satira e rispetto per le vittime, evidenziando come temi sensibili possano diventare oggetto di controversie pubbliche.

" Gli ustionati vanno a sciare ". Sta suscitando forti polemiche in Francia e sui social l'ultima vignetta pubblicata dal settimanale satirico Charlie Hebdo. Il disegno, firmato dal fumettista Salch, prende spunto dal titolo del film cult di fine anni Settanta Les bronzés font du ski e raffigura due sciatori gravemente ustionati, avvolti dalle fiamme, mentre scendono lungo una pista da sci a Crans-Montana. La scritta che accompagna l'illustrazione recita " Les brûlés font du ski ". Nel disegno compare anche un cartello con il nome della località svizzera, teatro della tragedia di Capodanno che ha causato 40 morti e 116 feriti, mentre in alto campeggia la frase " La commedia dell'anno ", come se si trattasse della locandina di un film.

Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

Crans-Montana, vicesindaca: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”. LIVE - Montana, vicesindaca: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”. tg24.sky.it

Fiamme libere vietate nei locali pubblici Dopo la tragedia di Crans-Montana stretta sulla sicurezza anche a Lecce Ordinanza della sindaca Poli Bortone: stop a fiamme decorative, articoli pirotecnici e dispositivi a combustione nei pubblici esercizi - facebook.com facebook

#ignotox Tragedia a Crans-Montana, Bertolaso: “Colpa di sciagurati in cerca di soldi” x.com

