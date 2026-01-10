Sinner mini ‘mistero’ a Seul | entra in campo in ritardo Poi fa giocare un bambino con Alcaraz

A Seul, Jannik Sinner ha suscitato alcune curiosità entrando in campo con ritardo all’esibizione contro Carlos Alcaraz. L’evento, svoltosi sabato 10 gennaio, ha visto il tennista italiano attendere alcuni minuti prima di scendere in campo, causando un breve scompiglio tra il pubblico e lo speaker dell’arena. Successivamente, Sinner ha coinvolto un bambino in un momento di gioco, aggiungendo un tocco di spontaneità alla manifestazione.

(Adnkronos) – Piccolo 'mistero' a Seul per Jannik Sinner. A pochi minuti dall'inizio dell'esibizione in Corea del Sud contro Carlos Alcaraz di oggi, sabato 10 gennaio, il tennista azzurro si è fatto attendere al momento dell'ingresso in campo, entrando in ritardo e mandando 'in tilt' anche lo speaker dell'arena coreana. Alle 8 (italiane) in punto . Il buonumore di Sinner si è confermato nel corso del secondo set, durante il quinto game, l'azzurro ha ceduto la sua racchetta a un bambino seduto a bordocampo, che ha potuto così rispondere al ...

