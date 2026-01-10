Serie A il Como riprende il Bologna al ' 94 E anche tra Udinese e Pisa è pareggio

Nel match di Serie A tra Como e Bologna, i padroni di casa mantengono l'imbattibilità interna, raggiungendo il pareggio nel finale. La partita si è conclusa con un uomo in meno per il Bologna, a causa dell'espulsione di Cambiaghi, che ha influenzato l'andamento del gioco. Anche tra Udinese e Pisa si è registrato un pareggio, mantenendo incerte le posizioni in classifica.

COMO-BOLOGNA Il Como mantiene l'imbattibilità interna, raggiungendo in extremis un Bologna in dieci per l'espulsione di Cambiaghi, ma perde slancio nella corsa Champions. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 49' con una conclusione tutt'altro che irresistibile di Cambiaghi con la complicità di Butez. Al 60' lo stesso Cambiaghi viene espulso per una gomitata Van der Brempt rilevata dopo l'intervento del Var. Il Como spinge e al 94' trova il pari con una grande conclusione di Baturina. Il Como sale a 34 punti in classifica, il Bologna a 27. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, il Como riprende il Bologna al '94. E anche tra Udinese e Pisa è pareggio Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como riacciuffa il Bologna in extremis. Pari tra Udinese e Pisa Leggi anche: Baturina con un lampo riprende il Bologna nel recupero, gol e rimpianti tra Udinese e Pisa: finisce 2-2 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calcio, Serie A: l’Inter batte il Bologna e si riprende la vetta. Kean salva la Fiorentina, il Napoli non sbaglia; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); La magia di Sucic, la rovesciata di Bonazzoli e molto altro Serie A Enilive; Como-Bologna: un top torna parzialmente in gruppo. Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2 - 1 al Sinigaglia, con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 94' con Baturina dopo il gol di Camb ... adnkronos.com

Como – Bologna 1-1 cronaca e highlights: Cambiaghi croce e delizia, Baturina la riprende al 94'! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: i felsinei sfiorano la vittoria con gol di Cambiaghi che viene espulso e nel recupero i lariani la riprendono. generationsport.it

Serie A, Baturina la riprende al 95': è 1-1 tra Como e Bologna - Baturina risponde a Cambiaghi e salva il Como nel recupero. gds.it

La partita di Serie A Como-Bologna termina 1-1 #ANSA x.com

-Como-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.