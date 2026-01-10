Senesi Juventus fissato un incontro tra la società bianconera e gli agenti del calciatore Ecco quando è previsto

È stato programmato un incontro tra la dirigenza della Juventus e gli agenti di Senesi. La riunione, finalizzata a discutere il futuro del calciatore, è prevista nelle prossime settimane. La società bianconera valuta diverse opzioni di mercato, mantenendo un approccio trasparente e professionale. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena saranno definiti i dettagli dell’incontro e le possibili decisioni.

Senesi Juventus, fissato un incontro tra la società bianconera e gli agenti del calciatore. Ecco la data in cui è previsto il meeting di mercato. La Juve guarda oltre l'orizzonte di gennaio e pianifica le mosse per la prossima stagione, fiutando un'interessante opportunità di mercato a parametro zero. Secondo quanto riportato dall'esperto Nicolò Schira sul suo profilo X, la dirigenza ha messo concretamente nel mirino Marcos Senesi. L'interesse è concreto: è infatti previsto un incontro nei prossimi giorni tra gli agenti del giocatore e il club per sondare il terreno e avviare i dialoghi.

