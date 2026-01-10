Roberto Baggio sul Var | Avrei fatto ancora meglio E alcuni fenomeni avrebbero segnato 5 gol a partita

Roberto Baggio esprime il suo punto di vista sul VAR, affermando che, con questa tecnologia, avrebbe potuto migliorare le sue prestazioni e permettere ad alcuni grandi talenti di segnare più facilmente. La sua passione per il calcio, profonda e costante, lo ha sempre spinto a desiderare il massimo in campo, sottolineando come gli strumenti moderni possano contribuire a valorizzare il talento e l’emozione del gioco.

"Avevo solo questa passione incontrollabile, smisurata per il calcio. Una passione che ti smuove qualcosa dentro dal mattino alla sera. Dormivo con il pallone. E con il Var mi sarebbe andata meglio". Così Roberto Baggio nel corso di una lunga intervista pubblicata da Forbes Italia su Youtube. L'ex calciatore italiano – tra i migliori della storia azzurra, per molti anche il migliore – ha ripercorso la sua carriera senza filtri. "Mi son sempre considerato una persona come tutti, comune ". Una carriera caratterizzata da giocate illuminanti, da numero 10, di qualità altissima. Baggio ha vinto due scudetti (uno con la Juve, uno con il Milan), una Coppa Italia e una Coppa Uefa, entrambe in bianconero, oltre al Pallone d'Oro.

