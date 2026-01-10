Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Roma Sassuolo 0-0

Risultati aggiornati in tempo reale della Serie A 2025/26. La partita tra Roma e Sassuolo termina con un pareggio a zero. Segui le ultime notizie sui risultati delle squadre italiane e il percorso della Juventus nel campionato. Informazioni precise e aggiornate per tenerti sempre al corrente degli sviluppi della stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

